В Грузии стартовали выборы в органы местной власти

Одним из кандидатов в мэры города Зугдиди баллотируется жена экс-президента Михаила Саакашвили.

В Грузии начались выборы мэров пяти городов и горсоветов. По данным ЦИК, голосование проходит на 410 избирательных участках. Ожидается, что проголосовать смогут более 402 тысяч избирателей — примерно 11% от общего населения страны. Следить за законностью проведения выборов будут более 6 тысяч представителей 49 местных организаций и 47 представителей семи международных организаций.

Отметим, ещё до начала голосования между сторонниками правящей и оппозиционных партий неоднократно происходили столкновения. Оппозиция обвиняет действующие власти в попытке сфальсифицировать итоги выборов. В свою очередь в правящих кругах оппозиционеров обвиняют в подготовке провокаций.

Наибольшее противостояние наблюдается вокруг выборов мэра города Зугдиди, где главными фаворитами являются представитель правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия" Георгий Шенгелия и кандидат оппозиционной партии "Силы в единстве" Сандра Рулофс, которая является женой экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Согласно местным законам, выборы будут действительны при любой явке. Победителем станет кандидат, который наберёт более половины голосов проголосовавших избирателей.