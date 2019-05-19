Путин: Форум МГИМО внесёт важный вклад в укрепление гуманитарного сотрудничества

Российский лидер также поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и узбекистанских коллег за помощь и участие в подготовке форума.

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям пятого Международного форума выпускников МГИМО, её текст опубликован на сайте Кремля. Российский лидер выразил убеждённость в том, что форум пройдёт на высоком уровне и внесёт важный вклад в укрепление многостороннего гуманитарного сотрудничества.

Глава государства напомнил, что в этом году высшему учебному заведению исполняется 75 лет, и отметил, что за эти годы МГИМО "обрёл широкую, поистине мировую известность, взрастил целую плеяду ярких, талантливых дипломатов, учёных, журналистов, предпринимателей, политиков и общественных деятелей, которые своими профессиональными успехами и достижениями прославили родной вуз".

— Отрадно, что накануне столь значимой, юбилейной даты выпускники из разных стран собрались здесь — в гостеприимном Ташкенте, где недавно открылся первый зарубежный филиал МГИМО, чтобы в атмосфере дружбы и сплочённости обменяться взглядами на актуальные вопросы международной повестки, обсудить дальнейшие перспективы развития университета, — сказано в телеграмме Путина.