Мэй предложила британским депутатам улучшенную сделку по Brexit

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Мэй предложила британским депутатам улучшенную сделку по Brexit

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Фото: © РИА "Новости" / Алексей Витвицкий

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала сделать "смелое предложение" парламенту и представить пакет дополнительных мер по улучшению Brexit. Своими планами она поделилась в статье, опубликованной в The Sunday Times.

Я не буду просто просить депутатов подумать ещё раз. Вместо этого я попрошу их оценить свежим взглядом новую и улучшенную сделку и поддержать её, — заявила Мэй.

По её словам, британский кабмин детально рассмотрит её предложение на следующей неделе.

Напомним, 29 марта британский парламент в третий раз отверг предложение Мэй об условиях выхода из ЕС.

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