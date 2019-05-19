Лоза о выступлении Мадонны на Евровидении: Живьём уже не справляется

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Лоза о выступлении Мадонны на Евровидении: Живьём уже не справляется

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Мадонна. Фото: © Instagram/madonna

Известный советский и российский исполнитель Юрий Лоза раскритиковал выступление американской поп-звезды Мадонны, выступившей на Евровидении вне состязательной программы конкурса.

А Мадонна-то нынче живьём уже не справляется — ну всё мимо нот... — написал Лоза в посте в "Фейсбуке".

На Евровидении в Тель-Авиве Мадонна исполнила две композиции: хит 1989 года Like A Prayer и песню Future, записанную совместно с рэпером Quavo.

Музыкальный конкурс Евровидение-2019 завершился победой исполнителя от Нидерландов Дункана Лоуренса. Представлявший Россию Сергей Лазарев занял третье место. Певец остался доволен своим выступлением — Лазарев считает, что не подвёл страну и показал достойный результат.

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