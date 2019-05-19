Лоза о выступлении Мадонны на Евровидении: Живьём уже не справляется

Известный советский и российский исполнитель Юрий Лоза раскритиковал выступление американской поп-звезды Мадонны, выступившей на Евровидении вне состязательной программы конкурса.

— А Мадонна-то нынче живьём уже не справляется — ну всё мимо нот... — написал Лоза в посте в "Фейсбуке".

Madame ❌ is a freedom fighter................I am grateful. For the opportunity to spread the message of peace and unity with the world. 🌏🌍🌎. #future #madamex #quavohuncho pic.twitter.com/UdMdbePB0L — Madonna (@Madonna) 19 мая 2019 г.

На Евровидении в Тель-Авиве Мадонна исполнила две композиции: хит 1989 года Like A Prayer и песню Future, записанную совместно с рэпером Quavo.

Музыкальный конкурс Евровидение-2019 завершился победой исполнителя от Нидерландов Дункана Лоуренса. Представлявший Россию Сергей Лазарев занял третье место. Певец остался доволен своим выступлением — Лазарев считает, что не подвёл страну и показал достойный результат.