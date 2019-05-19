При пожаре в Оренбургской области погибло три человека

В Оренбургской области проходит проверка по факту обнаружения тел трёх человек на месте пожара в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе областного СУ СК РФ.

Как уточняется, спасатели обнаружили тело 68-летней хозяйки дома, её 47-летнего сына и 43-летней дочери. По предварительным данным, все погибшие жили вместе и не злоупотребляли спиртным.

— В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти погибших, — отметили в ведомстве.

Также сообщается, что сотрудники СК осматривают место происшествия и проводят беседы с очевидцами, соседями и близкими жертв пожара.