В ЮНЕСКО положительно оценили уровень защиты коренных языков в России

Вопросу защиты коренных языков в России уделяется немало внимания, и в целом он находится на хорошем уровне. Об этом РИА "Новости" рассказал руководитель отдела обеспечения доступности и сохранения информации сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО Боян Радойков.

— У нас в ООН, в ЮНЕСКО принцип — не комментировать внутренние дела. У нас нет возможности оценивать работу тех или иных государств. Тем не менее мы видим большое внимание, которое в России уделяется этому вопросу. Есть институты, есть политика в этом направлении. Это всё хорошо, — заявил Радойков.

Он также подчеркнул, что сотрудничество с Россией находится на хорошем уровне, а сейчас ЮНЕСКО планирует проведение двух конференций в Якутске и Ханты-Мансийске. Добавим, что ХМАО был выбран основной площадкой в РФ для проведения подобных мероприятий.