В Харькове при взрыве гранаты погибло два человека

В Харькове в результате взрыва гранаты погибло два человека, один госпитализирован с множественными осколочными ранениями головы и туловища.

— Предварительно установлено, что на месте происшествия произошёл взрыв гранаты. От полученных травм погибли мужчины в возрасте 36 и 38 лет. 35-летнего пострадавшего доставили в медицинское учреждение с множественными осколочными ранениями, — сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Как уточнили в областном управлении ведомства, правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее Лайф рассказывал, как украинец во время ссоры случайно взорвал гранату в квартире и погиб.