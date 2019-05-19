SpaceX подала иск против Правительства США

По предварительным данным, претензии предъявляются в отношении государственных контрактов и закупок.

Частная космическая компания SpaceX направила иск с претензиями в отношении Правительства США. Об этом сообщает издание The Washington Post. Что именно вызвало недовольство в руководстве компании, неизвестно.

Как уточнили в газете, компания Илона Маска настаивает на том, чтобы содержимое иска оставалось конфиденциальным, так как документы содержат информацию, которая "не должна быть публичной". По данным издания, речь может идти про претензии в отношении государственных контрактов и закупок.

Несмотря на то что предмет конфликта остаётся неопределённым, издание отмечает, что информация об иске появилась на фоне подготовки ряда крупных контрактов ВВС США на космические запуски.

Ранее сообщалось, что американская компания SpaceX во второй раз отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая должна вывести на околоземную орбиту 60 спутников проекта Starlink для создания глобальной интернет-сети.