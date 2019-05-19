Президент Узбекистана прокомментировал открытие филиала МГИМО в Ташкенте

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Президент Узбекистана прокомментировал открытие филиала МГИМО в Ташкенте

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Фото: © РИА "Новости" / Сергей Гунеев

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в приветственном обращении к участникам пятого Международного форума выпускников МГИМО заявил, что филиал института, который будет открыт в Ташкенте в сентябре, станет неотъемлемой частью системы высшей школы страны.

Мирзиеёв подчеркнул, что Узбекистан открыт миру и реализует активную внешнюю политику, которая направлена на развитие сотрудничества со всеми государствами.

Уверен, что выпускники ташкентского филиала МГИМО направят все свои силы на реализацию этого внешнеполитического курса, дальнейшее усиление позиций нашей страны на международной арене, — сказано в тексте обращения.

Мирзиеёв отметил, что МГИМО вносит вклад в подготовку для Узбекистана специалистов в области международной дипломатии, права и экономики: институт окончило более 400 выходцев этой центральноазиатской страны.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что форум МГИМО в Ташкенте внесёт важный вклад в укрепление гуманитарного сотрудничества.

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