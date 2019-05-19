Президент Узбекистана прокомментировал открытие филиала МГИМО в Ташкенте

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в приветственном обращении к участникам пятого Международного форума выпускников МГИМО заявил, что филиал института, который будет открыт в Ташкенте в сентябре, станет неотъемлемой частью системы высшей школы страны.

Мирзиеёв подчеркнул, что Узбекистан открыт миру и реализует активную внешнюю политику, которая направлена на развитие сотрудничества со всеми государствами.

— Уверен, что выпускники ташкентского филиала МГИМО направят все свои силы на реализацию этого внешнеполитического курса, дальнейшее усиление позиций нашей страны на международной арене, — сказано в тексте обращения.

Мирзиеёв отметил, что МГИМО вносит вклад в подготовку для Узбекистана специалистов в области международной дипломатии, права и экономики: институт окончило более 400 выходцев этой центральноазиатской страны.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что форум МГИМО в Ташкенте внесёт важный вклад в укрепление гуманитарного сотрудничества.