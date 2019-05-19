Пригожин назвал абсолютно потрясающим выступление Лазарева в финале Евровидения

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Пригожин назвал абсолютно потрясающим выступление Лазарева в финале Евровидения

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Иосиф Пригожин. Фото: © Instagram / prigozhin_iosif

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал мощным и абсолютно потрясающим выступление Сергея Лазарева в финале Евровидения в Тель-Авиве.

Нет никаких к нему вопросов как к артисту. Он поёт как машина, как робот, просто блестяще, — заявил Пригожин RT, отметив, что Лазарев "был на высоте".

Продюсер подчеркнул, что таких исполнителей — поющих чисто и выразительно — немного, и поздравил отечественного артиста с достойным выступлением.

Пригожин добавил, что Евровидение — конкурс песни, а не артистов, и отметил важность того, чтобы композиция Scream, с которой Лазарев представлял Россию, "продолжила свою жизнь".

Музыкальный конкурс Евровидение-2019 завершился победой исполнителя от Нидерландов Дункана Лоуренса. Представлявший Россию Сергей Лазарев занял третье место. Певец остался доволен своим выступлением — Лазарев считает, что не подвёл страну и показал достойный результат.

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