На Украине двое пастухов погибли от удара молнии

Двое жителей украинского села Вашковцы погибли от удара молнии во время выпаса скота в Черновицкой области. Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на представителей местных властей.

— Произошло это вчера (в субботу. — Прим. Лайфа) в селе Вашковцы Сокирянского района. Двое мужчин 37 и 61 лет пасли скот за селом. Через некоторое время начался ливень с грозой. Одна из молний ударила в поле и зацепила мужчин током. Вследствие этого мужчины умерли на месте, — говорится в сообщении украинского агентства.

На месте происшествия работали правоохранители.

Ранее Лайф рассказывал, как на Украине удар молнии убил семью из трёх человек.