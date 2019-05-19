На Украине двое пастухов погибли от удара молнии

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На Украине двое пастухов погибли от удара молнии

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Фото: © Flickr/d3matt

Двое жителей украинского села Вашковцы погибли от удара молнии во время выпаса скота в Черновицкой области. Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на представителей местных властей.

Произошло это вчера (в субботу. — Прим. Лайфа) в селе Вашковцы Сокирянского района. Двое мужчин 37 и 61 лет пасли скот за селом. Через некоторое время начался ливень с грозой. Одна из молний ударила в поле и зацепила мужчин током. Вследствие этого мужчины умерли на месте, — говорится в сообщении украинского агентства.

На месте происшествия работали правоохранители.

Ранее Лайф рассказывал, как на Украине удар молнии убил семью из трёх человек.

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