Экс-глава протокола Украины заявил, что ему стыдно за внешний вид Порошенко

Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный, занимавший пост в период с 2010 по 2013 год, признался, что ему и многим его соотечественникам было стыдно за внешний вид главы государства Петра Порошенко. Как подчеркнул бывший чиновник, действующий пока что лидер страны часто с пренебрежением относился к своему внешнему виду.

— Многим нашим дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид первого лица, — признался Ладный изданию "Вести Украина".

При этом он отметил, что сотрудники протокола уполномочены давать рекомендации президенту в отношении одежды лишь в особых случаях — в остальное время за внешний вид отвечает сам президент. Однако в случае с Петром Порошенко работа могла осложняться тем, что он в принципе "не приемлет какую-либо критику или замечания".

Кроме того, экс-глава протокола посетовал, что негативное впечатление, производимое внешним видом президента, отображалось и на восприятии граждан его страны за рубежом.

Напомним, внешний вид президента Украины неоднократно становился поводом для критики и шуток в соцсетях. Например, во время встречи Петра Порошенко с экс-президентом США Бараком Обамой украинский лидер был одет в мятый пиджак.