Пушков призвал Зеленского не слушать советы Саакашвили по России

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Пушков призвал Зеленского не слушать советы Саакашвили по России

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Алексей Пушков. Фото: © РИА "Новости" / Рамиль Ситдиков

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит прислушиваться к советам экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по поводу отношений с РФ. Об этом в своём твиттере написал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Зеленскому не стоит прислушиваться к Саакашвили по вопросу об отношениях с Россией. Саакашвили с Россией проиграл всё, что можно. Пошёл в безумную атаку на Цхинвал в августе 2008-го, которая стала началом его конца. Был изгнан из своей страны, а затем и с Украины. Тот ещё советчик, — написал Пушков.

Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выразил мнение, что Владимир Зеленский должен забыть о двусторонних переговорах с Москвой и сконцентрироваться на борьбе с Порошенко.

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