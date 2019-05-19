Пушков призвал Зеленского не слушать советы Саакашвили по России

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит прислушиваться к советам экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по поводу отношений с РФ. Об этом в своём твиттере написал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

— Зеленскому не стоит прислушиваться к Саакашвили по вопросу об отношениях с Россией. Саакашвили с Россией проиграл всё, что можно. Пошёл в безумную атаку на Цхинвал в августе 2008-го, которая стала началом его конца. Был изгнан из своей страны, а затем и с Украины. Тот ещё советчик, — написал Пушков.

Зеленскому не стоит прислушиваться к Саакашвили по вопросу об отношениях с Россией. Саакашвили с Россией проиграл все, что можно. Пошёл в безумную атаку на Цхинвал в августе 2008, которая стала началом его конца. Был изгнан из своей страны, а затем и из Украины. Тот ещё советчик. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 19 мая 2019 г.

Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выразил мнение, что Владимир Зеленский должен забыть о двусторонних переговорах с Москвой и сконцентрироваться на борьбе с Порошенко.