Порошенко пригласили на инаугурацию Зеленского

На торжественную церемонию также позвали всех бывших руководителей Незалежной, кроме Виктора Януковича.

Действующий президент Украины Пётр Порошенко оказался в числе приглашённых на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Украинская правда". Также были приведены некоторые детали инаугурации нового избранного президента Незалежной.

По предварительным данным, церемония вступления в должность начнётся в 10 часов утра 20 мая. Зеленский прибудет в Верховную раду, где примет присягу. После этого в Мариинском дворце пройдёт приём официальных делегаций, после чего Зеленского ждёт ряд встреч с членами правительства и иностранными президентами.

Никаких неформальных фуршетов, по данным издания, не планируется.

Напомним, ранее действующий президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о проведении инаугурации 20 мая, в понедельник. Дата вызвала волну возмущений в штабе Зеленского, поскольку будний день неудобен для жителей и гостей Киева.