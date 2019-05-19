Жители Якутии вручат "Оскар" автору "Игры престолов" Джорджу Мартину

Статуэтка изготовлена из серебра 925-й пробы, плащ фигурки — из стали, подставка выполнена из мамонтовой кости, а меч — из обсидиана.

Серебряную статуэтку в образе персонажа Джона Сноу из популярного сериала "Игра престолов" в ближайшем будущем вручат автору фантастической вселенной Джорджу Мартину. Создателями так называемого "народного Оскара" стали поклонники сериала и книг писателя из Якутии.

— Буквально на днях мы вышли на связь с ними, и они согласились передать статуэтку прямо в руки Джорджу Мартину, — заявила порталу YSIA.RU одна из авторов идеи Татьяна Егорова, ссылаясь на помощницу писателя Дженнифер Северанс.

Как уточняется, сама статуэтка изготовлена из серебра 925-й пробы, плащ фигурки — из стали. Подставка выполнена из мамонтовой кости, а меч — из обсидиана.

Напомним, первый "народный Оскар" из Якутии был вручен актёру Леонардо Ди Каприо в марте 2016 года. В скором будущем якутская креативная команда намерена взяться за создание третьей подобной награды. Кто станет её получателем, пока не сообщается.