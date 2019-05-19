Порошенко заявил о необходимости проведения смены власти "без потрясений"

Лидер Незалежной ещё раз напомнил о необходимости продолжения ведения политики в сторону евроинтеграции.

Президент Украины Пётр Порошенко призвал будущего главу страны Владимира Зеленского провести смену власти "без потрясений".

— В данный момент необходимо достойно, без внутриполитических потрясений пройти путь смены власти. И речь идёт не только о получении полномочий новоизбранным президентом Украины, но и об избрании состава Верховной рады, — заявил Порошенко во время церемонии памяти жертв политических репрессий.

Он ещё раз напомнил о необходимости продолжения ведения политики в сторону евроинтеграции, а также заданного курса реформ.

Добавим, Пётр Порошенко проводит на посту президента Украины последний день. Инаугурация Владимира Зеленского состоится в Киеве 20 мая.