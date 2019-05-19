Российский турист скончался в Индии от солнечного удара

Россиянин скончался в индийском городе Хайдарабад из-за солнечного удара. Как сообщает портал Times of India, местные жители обнаружили потерявшего сознание мужчину лежащим возле здания и немедленно вызвали скорую помощь, однако спасти его не удалось.

По версии медиков, причиной смерти стал солнечный удар.

Позднее выяснилось, что 38-летний Александр приехал в страну по туристической визе и жил со знакомым в Гоа до того, как его позвали сниматься в эпизодической роли в фильме Sye Raa Narasimha Reddy.

Правоохранителям удалось связаться с другом погибшего, и тот подтвердил его личность. Решается вопрос об отправке тела россиянина на родину.