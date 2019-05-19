На Урале 12-летний школьник разбился насмерть, катая отца на квадроцикле

В Свердловской области 12-летний школьник из Екатеринбурга разбился насмерть, катая отца на квадроцикле. По предварительным данным, подросток не справился с управлением и опрокинул транспортное средство. При падении мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие на место ЧП медики не смогли спасти подростка.

— Катались на квадроцикле в поле, сначала управлял отец, потом он передал управление своему сыну, сам отец при этом также находился на квадроцикле, — цитирует E1.RU сообщение регионального ГИБДД.

Как отметили в силовом ведомстве, в момент инцидента школьник был в шлеме. Квадроцикл принадлежит отцу мальчика. По факту гибели подростка ведётся проверка.

Ранее Лайф сообщал, что в Башкирии трое подростков были госпитализированы после того, как на квадроцикле улетели в кювет и врезались в машину.