В Тульской области стая бродячих собак набросилась на ребёнка

В результате нападения животных девочка получила травмы, её госпитализировали в местную больницу, угрозы жизни нет, сообщают врачи.

Сотрудники Следственного отдела по городу Донскому Тульской области возбудили уголовное дело по статье "Халатность" после нападения стаи бездомных собак на шестилетнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе областного СУ СК РФ.

— По предварительным данным, днём 11 мая 2019 года неподалёку от дома номер шесть по улице Кирова микрорайона Центральный города Донского Тульской области на шестилетнюю девочку напали бродячие собаки, причинив ей телесные повреждения, — отметили в ведомстве.

Как уточняется, следователи исследуют документацию, связанную с отловом безнадзорных животных, и проводят допрос потерпевших и сотрудников местной администрации.