В Британии успешно провели операцию на позвоночнике ребёнка в материнской утробе

В Великобритании врачи провели уникальную для страны операцию с применением технологий малоинвазивной хирургии для восстановления позвоночника ребёнка, который находился в материнской утробе.

Порок развития позвоночника плода нашли, когда 28-летняя Шерри Шарп была на 20-й неделе беременности. Хирургическое вмешательство было проведено в госпитале Кингс-Колледж на 27-й неделе беременности.

Медики смогли поставить спинной мозг плода в правильное положение и закрыть дефект в позвоночнике. Мальчик, которого назвали Джексон, появился на свет на 33-й неделе беременности. По словам врачей, полностью избавиться от последствий порока развития не удастся, однако операция дала надежду на "значительное улучшение" состояния в течение жизни ребёнка.

— Мы в восторге от нашего прекрасного мальчика, и хотя он родился раньше, чем ожидалось, у него всё хорошо, и его спина хорошо заживает, — рассказала Шарп.

Как отмечается, чем раньше врачи исправляют подобные пороки, тем лучше для здоровья и моторики ребёнка. Раньше ради таких операций жительницам Великобритании приходилось ездить в США, Бельгию или Швейцарию.

Ранее Лайф рассказывал, как в Великобритании врачи прооперировали плод, после чего вернули его обратно в материнскую утробу.