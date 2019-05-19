Восемь дачных строений загорелось в Красноярском крае из-за пала сухой травы

В городе Лесосибирске Красноярского края сразу восемь дачных построек загорелись из-за пала сухой травы. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России. Общая площадь пожара составила десять гектаров. Отмечается, что все строения были бесхозными, пострадавших нет.

К тушению пожара были привлечены 24 человека и шесть единиц спецтехники.

Ранее Лайф рассказывал, как на Камчатке двое детей подожгли сухую траву, в результате чего огонь перекинулся на частный дом, где проживал пенсионер.