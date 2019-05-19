Порошенко рассказал о завершении процесса декоммунизации на Украине

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Порошенко рассказал о завершении процесса декоммунизации на Украине

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Пётр Порошенко. Фото: © Flickr / Chatham House

Действующий президент Украины Пётр Порошенко в ходе выступления на церемонии памяти жертв политических репрессий заявил о завершении в стране процесса декоммунизации.

Фактически завершён за последние пять лет процесс декоммунизации в нашем государстве, — заявил Порошенко.

Лидер Незалежной напомнил, что в стране полностью запрещена коммунистическая идеология, а также не прошёл мимо получения томоса об автокефалии "новой церковью".

Как сообщал Лайф, в рамках программы декоммунизации украинские власти неоднократно подвергали критике годы советской власти. В 2015 году на Украине был принят закон, запрещающий пропаганду и публичную демонстрацию советской символики. В рамках исполнения этого закона также были переименованы десятки городов, населённых пунктов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Документ вызвал в украинском обществе большой резонанс. Больше всего критике подвергалось то, что в законе не были чётко прописаны границы его применения.

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