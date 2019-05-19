В Кремле надеются на проведение встречи Путина и Трампа

В Москве также продолжают ждать инициативы от Вашингтона по вопросу организации возможной встречи.

Кремль надеется на проведение встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Мы надеемся, что такая встреча будет, однако здесь может быть много вопросов, потому что это может быть встреча на ногах, совсем краткая, это может быть встреча где-то в кулуарах, или это может быть заранее согласованная, с подготовленной повесткой дня полноформатная встреча, что, наверное, было бы больше необходимо, исходя из общих интересов, — заявил Песков.

Он напомнил, что Москва по-прежнему продолжает ждать инициативы от Вашингтона по данному вопросу. При этом на прошедшей встрече Путина и госсекретаря США Майка Помпео обсуждались вопросы двусторонних отношений и разоруженческой тематики.

Напомним, 13 мая в СМИ появилась информация, что Вашингтон запросил у Москвы проведение встречи президентов США и России — Дональда Трампа и Владимира Путина. Вскоре помощник российского лидера Юрий Ушаков опроверг данную информацию. Вскоре глава Белого дома заявил, что намерен встретиться с Путиным на саммите "Двадцатки" в Осаке.