Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы: Русские не сдаются

Осуждённая в США россиянка Мария Бутина записала видеообращение из распределительного центра в штате Оклахома. Запись была опубликована в соцсети "ВКонтакте". В обращении девушка поблагодарила всех россиян, оказавших ей поддержку, и сообщила, что намерена добиваться оправдательного решения в отношении себя.

Кроме того, она обратилась за финансовой помощью для оплаты услуг своих адвокатов, которые сейчас занимаются делом россиянки и будут оспаривать обвинительный приговор в апелляционной инстанции.

— Держитесь! Русские не сдаются, — заявила Бутина в конце обращения.

Напомним, Вашингтон обвинил российскую студентку Бутину во вмешательстве в политику страны путём лоббирования интересов РФ. Россиянку приговорили к восемнадцати месяцам тюрьмы. С учётом времени, пока Мария находилась в заключении во время следствия, ожидается, что она выйдет на свободу в начале ноября этого года. Как сообщал Лайф, Бутина подала апелляцию на решение суда.