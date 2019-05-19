В аэропорту Хабаровска задержали двух граждан Китая, похитивших почти $2 млрд

В аэропорту Хабаровска полиция задержала двух граждан Китая, которые похитили около двух миллиардов долларов через финансовую пирамиду. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По её словам, 41-летний мужчина и 66-летняя женщина ранее входили в руководство преступного сообщества и находились в розыске у себя на родине.

— Сотрудники транспортной полиции в аэропорту Хабаровска по инициативе отделения Национального бюро Интерпола по Приморскому краю и в рамках приграничного сотрудничества с Министерством общественной безопасности КНР задержали двух обвиняемых в пирамидальном селлинге на территории Китая, — отметила Волк.

Как уточнила представитель российского силового ведомства, для осуществления противоправной деятельности задержанные граждане Китая создали коммерческую организацию, которая состояла более чем из 50 тысяч сотрудников. За время работы компании, по предварительным подсчётам, пострадало свыше 1,5 миллиона человек.