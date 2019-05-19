В Омске полицейские спасли из горящего дома ребёнка и пенсионерку

Лейтенанты полиции Григорий Петраков и Сергей Климов из Омска стали свидетелями пожара в одном из жилых домов города и, несмотря на опасность, помогли спастись четырём жителям горящего дома. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Уточняется в заявлении, в момент происшествия сотрудники уголовного розыска находились при исполнении служебных обязанностей и случайно стали свидетелями пожара. Доложив об инциденте в экстренные службы, полицейские сами поспешили к горящему дому на помощь жильцам.

— Войдя в задымлённое помещение, сотрудники полиции разбудили всех жильцов и совместно с подоспевшим местным жителем помогли выбраться на улицу 77-летней женщине, которая не могла самостоятельно передвигаться, и её пятилетнему правнуку, — отметила Волк.

Как позднее отметили в МЧС по региону, пожар был оперативно потушен, в ходе инцидента никто не пострадал.