Туристы назвали лучший вид передвижения во время заграничных путешествий

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Туристы назвали лучший вид передвижения во время заграничных путешествий

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Фото: © Pixabay

Большинство российских туристов предпочитают передвигаться пешком в зарубежных поездках для лучшего изучения незнакомого города или местности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на портал "Туту.ру".

Отмечается, что за подобный вариант высказалось около половины опрошенных порталом. 29% респондентов предпочитают изучать города на общественном транспорте, а ещё 9% — на такси.

Среди названных ответов также прозвучали электрички, арендованные автомобили и двухколёсный транспорт.

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