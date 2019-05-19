Туристы назвали лучший вид передвижения во время заграничных путешествий

Большинство российских туристов предпочитают передвигаться пешком в зарубежных поездках для лучшего изучения незнакомого города или местности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на портал "Туту.ру".

Отмечается, что за подобный вариант высказалось около половины опрошенных порталом. 29% респондентов предпочитают изучать города на общественном транспорте, а ещё 9% — на такси.

Среди названных ответов также прозвучали электрички, арендованные автомобили и двухколёсный транспорт.