Президент Австрии выступил за проведение в сентябре выборов в парламент

Внеочередные выборы в Национальный совет Австрии (нижнюю палату парламента. — Прим. Лайфа) должны пройти в сентябре. Об этом по итогам встречи с канцлером Себастьяном Курцем заявил президент страны Александр Ван дер Беллен.

— Новое начало должно быть быстрым, насколько этого позволяют сроки, установленные в конституции. Вот почему я призываю к досрочным выборам в сентябре, если возможно, в начале сентября, — сказал Ван дер Беллен.

Как сообщал Лайф, в распоряжение австрийских журналистов попало видео о тайных сделках вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе с предполагаемой россиянкой, которая якобы пообещала политику помощь на выборах в 2017 году. По данным СМИ, в обмен на содействие женщина попросила передать ей часть госзаказов в области строительства. После обнародования записи Штрахе ушёл в отставку с поста вице-канцлера страны.

Канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц после отставки Штрахе заявил о проведении новых выборов в Национальный совет. Президент Австрии Ван дер Беллен назвал события на видеозаписи дерзким неуважением к согражданам и призвал тщательно расследовать случившееся.