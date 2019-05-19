Рудковская объяснила, чего не хватило Лазареву для победы на Евровидении

Сергей Лазарев стал ярчайшей звездой на прошедшем в Тель-Авиве Евровидении, однако для победы ему не хватило "хитовости" песни. Такое мнение выразила продюсер Яна Рудковская. По её словам, в этом году музыкант показал себя лучше, чем в прошлый, и со своей стороны справился со всеми поставленными задачами.

Похвалив номер, Рудковская отметила, что Филипп Киркоров рассчитывал на "сумасшедший вокал" Лазарева.

— Но одного вокала мало, чтобы песня была хитом. Вот этого шага — хитовости — не хватило до победы, — цитирует Рудковскую РИА "Новости".

При этом она отметила, что предугадать этот параметр крайне сложно, так же как и пробовать давать какие-либо прогнозы по поводу результатов песенного конкурса.

—То, что Серёжа два раза поехал и два раза попал в тройку, — это суперрезультат, я не знаю ни одного человека, кто бы был два раза третьим в истории Евровидения, — добавила она.

Как писал Лайф, ранее выступление Сергея Лазарева в финале Евровидения прокомментировал российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Напомним, музыкальный конкурс Евровидение-2019 завершился победой исполнителя от Нидерландов Дункана Лоуренса. Представлявший Россию Сергей Лазарев занял третье место. Певец остался доволен своим выступлением — Лазарев заявил, что не подвёл страну и показал достойный результат.