Детей из захламлённой квартиры в Ставрополе передали бабушке и дедушке

Двух малышей, которых удалось спасти из захламлённой квартиры в Ставрополе, органы опеки передали родным бабушке и дедушке после того, как дети сумели пройти курс реабилитации. Об этом в своём инстаграме сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

— Уверен, многие помнят возмутительную историю о детях из "мусорной" квартиры в Ставрополе. Она получила достаточно благополучное продолжение. Малышки поправили здоровье, прошли реабилитацию и переданы под опеку дедушке с бабушкой, которые живут в селе, недалеко от Ставрополя, — отметил глава региона.

Владимир Владимиров подчеркнул, что дети себя сейчас чувствуют хорошо, а руководство края продолжает полностью контролировать данную ситуацию.

Ранее Лайф рассказывал, что в Ставрополе в заваленной мусором квартире нашли двух малолетних детей.