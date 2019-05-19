СМИ: Трамп готовится помиловать несколько американских военных преступников

Согласно данным журналистов, помилование может коснуться бывших военных США, осуждённых за убийства жителей Ирака.

Администрация президента США сделала запросы на оформление в ускоренном порядке документов, необходимых для помилования нескольких военнослужащих, обвиняемых или уже осуждённых за военные преступления в Ираке и Афганистане. Об этом сообщает издание The New York Times, ссылаясь на американских чиновников.

Уточняется, что помиловать военных Трамп может 27 мая — в День поминовения, когда в США вспоминают погибших в войнах и вооружённых конфликтах американских военнослужащих.

Один из запросов администрации Трампа касается командира отряда спецопераций Эдварда Галлахера — "морского котика" обвиняют в убийстве пленённого противника и в стрельбе по безоружным мирным гражданам.

Помимо Галлахера Трамп может помиловать майора Мэтью Голштейна, обвиняемого в убийстве гражданина Афганистана, и бывшего сотрудника охранной фирмы Blackwater Николаса Слаттена, осуждённого за убийство безоружных иракцев.

Напомним, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп помиловал боксёра Джека Артура Джонсона и режиссёра Динеша Д'Суза, который в своих картинах обличал Барака Обаму и Хиллари Клинтон.