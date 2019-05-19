На Украину вернулся замглавы администрации Виктора Януковича

Юрист Андрей Портнов, который был заместителем руководителя администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на родину. Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбуке".
— Здравствуй дорогая Украина. Всё только начинается! — написал Портнов.
Отметим, что, по информации с его страницы в соцсети, последние несколько лет он проживал в Вене после того, как в 2014 году в отношении него на Украине было возбуждено уголовное дело.
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