Москва и Минск согласовали проект дорожной карты по поставкам нефти

Представители России и Белоруссии согласовали дорожную карту по нормализации поставок нефти после загрязнения нефтепровода "Дружба". Об этом сообщил вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко.

По словам заместителя белорусского премьер-министра, готовый документ уже отправили на подпись его российскому коллеге Дмитрию Козаку.

При этом Игорь Ляшенко уточнил, что в рамках разработанной стратегии будет возобновлён транзит отечественной нефти через страны Европы.

— При этом подчеркну, что белорусская сторона уже приступила к исполнению первоначальных шагов дорожной карты, — передаёт слова Ляшенко РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что стороны согласовали создание рабочей группы, которая займётся оценкой фактических убытков от ЧП на нефтепроводе "Дружба". По словам российского заместителя премьер-министра Дмитрия Козака, первые результаты экспертизы озвучат 20 мая.

Напомним, в середине апреля в Минске заявили об ухудшении качества российской нефти. Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов, а также потребовала компенсацию у российской стороны. Источник загрязнения нефти был найден на участке Самара — Унеча. В "Транснефти" загрязнение нефти назвали умышленным и заявили о готовности возместить ущерб, причинённый экспортёрам.