В Москве участник полумарафона умер после финиша

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В Москве участник полумарафона умер после финиша

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Фото: © РИА "Новости" / Павел Лисицын

Участник Московского полумарафона умер после финиша забега на десять километров. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах. Уточняется, что мужчине был 51 год. Проблемы с сердцем он начал чувствовать ещё на Лужнецкой набережной, однако решил продолжить забег.

Участник Московского полумарафона пробежал дистанцию десять километров, благополучно финишировал и получил медаль. После забега он вышел с территории "Лужников" и почувствовал себя плохо. Медицинская служба оказала ему необходимую помощь, но спасти человека не удалось. Врачи констатировали факт смерти, — пояснили в оргкомитете мероприятия.

По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

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