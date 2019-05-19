Миллер исключил возможность большой задержки строительства "Северного потока—2"

Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что к настоящему моменту строительство газопровода "Северный поток — 2" преодолело экватор, и подчеркнул, что срок запуска не должен значительно сместиться.

— Даже если возникнут какие-то ситуации, надо понимать, что они могут сдвинуть проект по срокам, но совсем-совсем незначительно, — рассказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Кроме того, Алексей Миллер рассказал, что в настоящее время профинансировано уже четыре пятых от общих затрат на строительство газопровода и в целом работа на данном направлении протекает ритмично.

Напомним, проект предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Планируется, что строительство газопровода будет завершено до конца 2019 года. Ранее Лайф писал, что "Северный поток — 2" уже начали прокладывать в российских водах.