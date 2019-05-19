Правительство Украины обжаловало решение суда по национализации "Приватбанка"

Кабинет министров Украины обжаловал решение окружного административного суда Киева, который признал незаконной национализацию "Приватбанка". Соответствующая информация опубликована в перечне апелляционных жалоб окружного админсуда.

Жалоба была передана 16 мая. В то же время, по данным издания "Украинские новости", жалоба пока что не была передана в суд и в данный момент находится в его канцелярии.

Как ранее писал Лайф, в 2016 году украинский Минфин и Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявили о национализации "Приватбанка". Однако 18 апреля 2019 года национализацию "Приватбанка" признали незаконной.