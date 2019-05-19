В ДНР сообщили о ранении мирного жителя после боя между украинскими военными

В Донецке отметили, что командование ВСУ всячески пытается скрыть факт данного инцидента.

В Донбассе в результате перестрелки военнослужащих ВСУ с украинскими националистами из батальона "Азов" пострадал местный житель. Об этом журналистам рассказал начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. Он уточнил, что перестрелка произошла в районе села Гнутово.

— В результате чего получил пулевое ранение мирный житель. Это уже второй случай ранения гражданского лица за последнюю неделю, — сказал Безсонов, уточнив, что пострадавший госпитализирован.

Начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР также рассказал журналистам, что киевские военные начальники всячески пытаются скрыть факт данного инцидента. Кроме того, командующие ВСУ прибегают к радикальным и крайне опасным способам борьбы с дезертирством военных. В частности, начали минировать подходы к своим позициям.

— Командир 24-й бригады с целью удержать ситуацию с самовольщиками, которых у него за последнюю неделю более 15 человек, отдал указание начальнику инженерной службы бригады на минирование подходов к своим позициям на первой и второй линиях обороны, — заявил Безсонов и уточил, что в результате этой акции уже пострадал один человек.