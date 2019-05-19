Новак раскрыл подробности переговоров с главой Минэнерго Саудовской Аравии

Российский министр подчеркнул, что в разговоре с аль-Фалихом не затрагивался вопрос обострения отношений между Эр-Риядом и Тегераном.

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что обсудил ситуацию на рынке нефти на встрече со своим саудовским коллегой Халидом аль-Фалихом.

— Мы обсуждали всё, что касается ситуации на рынке нефти, без вопросов, касающихся политики. Только в части нефтяного рынка, баланса спроса и предложения, исполнения соглашения и оценок на второе полугодие 2019 года, — цитирует РИА "Новости" слова главы Минэнерго РФ.

#ОПЕК

Александр Новак @novakav1 на встрече с Министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом pic.twitter.com/8IiYFcAPhq — Минэнерго России (@MinenergoGov) 19 мая 2019 г.

19 мая в Джидде проходит 14-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК и не-ОПЕК. Перед ним состоялась двусторонняя встреча Новака и аль-Фалиха.