Новак раскрыл подробности переговоров с главой Минэнерго Саудовской Аравии

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Новак раскрыл подробности переговоров с главой Минэнерго Саудовской Аравии

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Фото: © Twitter/MinenergoGov

Российский министр подчеркнул, что в разговоре с аль-Фалихом не затрагивался вопрос обострения отношений между Эр-Риядом и Тегераном.

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что обсудил ситуацию на рынке нефти на встрече со своим саудовским коллегой Халидом аль-Фалихом.

Мы обсуждали всё, что касается ситуации на рынке нефти, без вопросов, касающихся политики. Только в части нефтяного рынка, баланса спроса и предложения, исполнения соглашения и оценок на второе полугодие 2019 года, — цитирует РИА "Новости" слова главы Минэнерго РФ.

19 мая в Джидде проходит 14-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК и не-ОПЕК. Перед ним состоялась двусторонняя встреча Новака и аль-Фалиха.

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