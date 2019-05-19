Россияне не пострадали при взрыве около туристического автобуса в Египте

Россиян нет среди пострадавших в результате взрыва вблизи туристического автобуса в египетской Гизе. Об этом Лайфу сообщил собственный источник в российском дипломатическом ведомстве.

По предварительным данным, в результате взрыва ранения получили десять граждан Египта и семь граждан ЮАР.

Ранее Лайф сообщил о взрыве около Национального музея в Гизе, когда мимо проезжал туристический автобус. В результате происшествия, по предварительным данным, ранения получили семнадцать человек.