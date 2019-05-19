Жилой дом в Германии обрушился из-за взрыва газа

На месте происшествия спасатели разбирают завалы, идёт поиск возможных пострадавших.

В немецкой Баварии из-за взрыва газа разрушился жилой дом. В результате происшествия пострадал один человек. Его состояние врачи оценивают как тяжёлое. Как сообщает издание Die Welt, спасатели ищут под завалами ещё четверых пострадавших.

Отмечается, что взрыв полностью разрушил трёхэтажное здание. Повреждения получили ещё несколько рядом стоящих домов.

На месте работают полицейские и пожарные. Выясняются обстоятельства происшествия.