Президент Эстонии раскритиковала идею возвращения России права голоса в ПАСЕ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

— Верю в диалог с Россией, однако это не означает возвращения российской стороны к партнёрству после того, как она нарушила международное право и свои обещания, — цитирует Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация слова Кальюлайд.

В пятницу, 17 мая, Совет Европы принял декларацию, позволяющую делегации России вновь с правом голоса участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о необходимости сохранить Россию в составе организации. Глава МИД Украины Павел Климкин из-за этого отменил поездку на министерское заседание СЕ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет готова вернуться к работе в ПАСЕ только на одинаковых условиях с остальными государствами, а в Госдуме заявили, что изучат риски при принятии решения о возвращении в ПАСЕ.