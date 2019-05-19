Подросток признался в скандальном избиении воспитательницы детсада на Урале

Молодой человек заявил Лайфу, что не знал, что бил женщину, а поводом для этого якобы стали приставания потерпевшей к его знакомой.

Один из участников скандального инцидента с избиением и разбойным нападением на воспитательницу детского сада в городе Троицк Челябинской области признал вину. Как рассказал Лайфу Артём Буканаев, потерпевшая сама познакомилась с компанией 15-летних школьников и сразу предложила им вместе выпить спиртного. Правда, во время знакомства воспитательница представилась мужским именем Максим, а подростки якобы не поняли, что перед ними женщина.

— Выходит мужчина, предлагает нам выпивать. Мужчина, как он мне представился — Максим, 22 года, — начал приставать к Вике (подруга Артёма. — Прим. Лайфа). Мне это не понравилось, так как Вика — моя знакомая. Я не хотел, чтобы кто-то к ней приставал. Я оттолкнул мужчину, у нас завязалась драка, — признался молодой человек.

Артём пояснил, что именно во время драки выхватил цепочку у пострадавшей. Позднее, когда воспитательница немного пришла в себя и стала угрожать подросткам расправой, Артём забрал и её мобильный телефон, мотивируя поступок испугом.

Подросток отметил, что компания не поняла, что перед ними не мужчина, из-за короткой стрижки и грубого, низкого голоса "Максима", которого на самом деле зовут Любовь.

После избиения женщина обратилась за помощью к медикам, у неё диагностировали многочисленные ушибы и перелом пальца. Информация о преступлении стала известна правоохранительным органам. Они задержали друзей Артёма, включая Вику, как главных подозреваемых в разбойном нападении.

Молодые люди подтверждали, что якобы именно они наносили удары и похитили вещи пострадавшей. Как пояснил Лайфу Артём, они оговорили себя специально, поскольку на тот момент у него уже были проблемы с законом: Артём фигурировал в деле о краже, ему грозило более тяжкое наказание в случае признания его виновным. Теперь, когда им грозит до 10 лет лишения свободы по делу о разбое, он решил во всём сознаться. Пока что друзья Артёма находятся под арестом сроком на два месяца.

Впрочем, проблемы с законом начались не только у молодых людей, но и у пострадавшей. За спаивание несовершеннолетних воспитательницу могут привлечь к уголовной ответственности. Если её признают виновной, ей может грозить до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью (связанной с воспитанием детей. — Прим. Лайфа) на срок до трёх лет.

Расследование преступления продолжается.