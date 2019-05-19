Победителя Евровидения обвинили в нарушении главного условия конкурса

Пользователи Сети обвинили победителя Евровидения-2019 Дункана Лоуренса в нарушении главного условия конкурса — не выступать с песней, которая ранее была в репертуаре артиста. В доказательство своих обвинений приводится запись выступления от 2017 года, обнаруженная на видеохостинге YouTube, где Лоуренс исполняет ту же самую песню, с которой стал победителем международного конкурса.

Как предположили некоторые пользователи, данное обстоятельство может стать поводом для аннулирования результатов Лоуренса на песенном конкурсе.

Напомним, музыкальный конкурс Евровидение-2019 завершился победой исполнителя от Нидерландов. Представлявший Россию Сергей Лазарев занял третье место. Певец остался доволен своим выступлением — Лазарев заявил, что не подвёл страну и показал достойный результат.