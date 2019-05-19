В Гаване автомобиль протаранил толпу людей, есть погибшие

Читайте также

В Гаване автомобиль протаранил толпу людей, есть погибшие

7

Фото: © Twitter/HatzelVelaWPLG

Три человека погибли, 23 пострадали в результате наезда автомобиля на людей на Кубе. Инцидент произошёл в ночь на 19 мая возле набережной Малекон в Гаване.

Как сообщает Кубинское агентство новостей, некоторым пострадавшим были проведены операции. Среди раненых есть двое иностранцев, полученные ими травмы квалифицированы как лёгкие.

<p>Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=430802267730593&set=pcb.430807784396708&type=3&theater" target="_blank">Ricardo Gomez</a></p>

Врачи находятся на постоянной связи с родственниками пострадавших и властями страны.

<p>Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=430882131055940&set=a.135947813882708&type=3&theater" target="_blank">Ricardo Gomez</a></p>

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее Лайф сообщал, что при столкновении двух грузовиков на Кубе пострадало более 30 человек.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×