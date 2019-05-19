В Гаване автомобиль протаранил толпу людей, есть погибшие

Три человека погибли, 23 пострадали в результате наезда автомобиля на людей на Кубе. Инцидент произошёл в ночь на 19 мая возле набережной Малекон в Гаване.

Как сообщает Кубинское агентство новостей, некоторым пострадавшим были проведены операции. Среди раненых есть двое иностранцев, полученные ими травмы квалифицированы как лёгкие.

Врачи находятся на постоянной связи с родственниками пострадавших и властями страны.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее Лайф сообщал, что при столкновении двух грузовиков на Кубе пострадало более 30 человек.