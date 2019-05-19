Захарова заявила о готовности МИД помочь Бутиной в поиске средств на адвокатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности внешнеполитического ведомства сделать всё возможное, чтобы помочь осуждённой в США гражданке РФ Марии Бутиной в поиске средств на адвокатов.

— Вы знаете, что мы не финансируем адвокатов, но мы делаем всё для того, чтобы ей были предоставлены все права как российской гражданке. И, конечно, если она обозначила, что такая проблема есть, мы постараемся сделать всё возможное, чтобы ей помочь,— сказала Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".

Представительница российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Бутина "действительно слышит и понимает, что за ней стоят люди, которые за неё переживают".

Как сообщал Лайф, Мария Бутина записала видеообращение, в котором попросила о финансовой помощи для оплаты услуг адвокатов. Юристы занимаются делом россиянки и намерены оспаривать обвинительный приговор в апелляционной инстанции.

Напомним, Вашингтон обвинил гражданку России Марию Бутину во вмешательстве в политику США путём лоббирования интересов РФ. Россиянку приговорили к восемнадцати месяцам тюрьмы. С учётом времени, пока Мария находилась в заключении во время следствия, ожидается, что она выйдет на свободу в начале ноября этого года. Как сообщал Лайф, Бутина подала апелляцию на решение суда.