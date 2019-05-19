Герман Греф выступил за снижение налогов для предприятий

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью в передаче "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" выразил мнение о необходимости снижения налогов для предприятий.

— Налоговое законодательство очень не любит динамику: как только бизнес привыкает к какой-то ситуации, лучше его не трогать. В нашем случае сегодня у нас достаточно высокая налоговая нагрузка, поэтому если говорить о корпоративных налогах, то нужно менять законодательство, нужно снижать налоги, — заявил Греф.

Он также отметил, что ему сложно представить аналогичные изменения для физических лиц, так как он участвовал в введении фиксированной ставки подоходного налога в размере 13%.