Порошенко пожелал Зеленскому успешного президентства

Действующий президент Незалежной Пётр Порошенко накануне инаугурации Владимира Зеленского пожелал ему успешного президентства и поблагодарил украинцев.

— Ещё месяц назад мы были ярыми оппонентами на выборах. Но уже завтра, так случилось, он будет президентом моей родной страны. Страны, которую люблю и в чьё европейское будущее непоколебимо верю. Так пусть Господь Украину хранит, а её новому главе — помогает в работе, — заявил он в видеообращении в Facebook.

Как сообщал Лайф, Пётр Порошенко проводит на посту президента Украины последний день. Инаугурация Владимира Зеленского состоится в Киеве 20 мая. Порошенко оказался в числе приглашённых на церемонию вступления Владимира Зеленского в должность главы украинского государства.