Порошенко рассказал, о чём сожалеет сильнее всего

Президент Украины Пётр Порошенко признался, что больше всего сожалеет о том, что не смог установить мир в стране.

— Самым обидным для меня является то, что не удалось установить мир и восстановить территориальную целостность Украины, — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

По мнению главы государства, в стране слишком поздно начали восстанавливать уровень жизни, который был вызван "российской агрессией".

Добавим, Пётр Порошенко проводит на посту президента Украины последний день. Инаугурация Владимира Зеленского состоится в Киеве 20 мая.