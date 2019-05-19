Порошенко рассказал, о чём сожалеет сильнее всего

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Порошенко рассказал, о чём сожалеет сильнее всего

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Фото: © РИА "Новости" 

Президент Украины Пётр Порошенко признался, что больше всего сожалеет о том, что не смог установить мир в стране.

Самым обидным для меня является то, что не удалось установить мир и восстановить территориальную целостность Украины, — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

По мнению главы государства, в стране слишком поздно начали восстанавливать уровень жизни, который был вызван "российской агрессией".

Добавим, Пётр Порошенко проводит на посту президента Украины последний день. Инаугурация Владимира Зеленского состоится в Киеве 20 мая.

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