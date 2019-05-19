Греф рассказал, что ожидает экономику России в 2019 году

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в 2019 году российскую экономику ожидает низкая динамика экономического роста и неопределённость с санкциями, оказывающая давление на инвестиционный климат и национальную валюту.

— Есть угрозы санкций, как всегда. Эта неопределённость очень сильно давит на инвестиционный климат и на рубль. Этот год слабой экономической динамики, по нашим оценкам, ниже 2%, — сказал Греф в передаче "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

Президент и председатель правления Сбербанка отметил, что 2019 год будет годом "раскачки" в связи с началом реализации национальных проектов. По словам Грефа, экономическая динамика в 2020 году может быть другой за счёт реализации нацпроектов.

В интервью глава Сбербанка также выразил мнение о необходимости снижения налогов для предприятий.