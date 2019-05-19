Глава МВД Австрии: Курц развалил правительство из-за жажды власти

Канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц в одностороннем порядке развалил коалиционное правительство, обманув министров Австрийской партии свободы, заявил глава МВД республики Герберт Кикль.

— Канцлер Курц и АНП переживают за власть. Очевидно, ценой развала правительства, которое много лет пользуется уважением среди населения,—написал он в "Фейсбуке".

Он уточнил, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, возглавлявший АПС, принёс себя в жертву ради сохранения коалиционного правительства и подал в отставку вместе со своим помощником, однако у Курца были свои планы.

Лайф писал, что Курц заявил о проведении новых выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента страны) и прекращении работы коалиционного правительства с Австрийской партией свободы из-за скандала с вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Напомним, ранее депутаты Нацсовета Австрии потребовали отправить в отставку Хайнца-Кристиана Штрахе: политика заподозрили в сотрудничестве с гражданкой РФ. Канцлер страны Себастьян Курц заявил, что не намерен продолжать работать со Штрахе в коалиционном правительстве после скандала. Позже президент страны объявил, что внеочередные выборы в Национальный совет Австрии (нижнюю палату парламента. — Прим. Лайфа) пройдут в сентябре.